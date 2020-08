Xbox Series X e il costo della next-gen: nuovi suggerimenti sul prezzo elevato da una giornalista (Di lunedì 17 agosto 2020) Nelle ultime ore sta circolando un rumor secondo il quale Xbox Series X avrà un prezzo abbastanza elevato. La speciale promozione di Halo Infinite con la catena di bevande energetiche, Monster Energy, avrebbe svelato che Series X costerà ben 599,99 dollari.Ora, sono arrivati nuovi suggerimenti su questo prezzo elevato da parte della nota giornalista Alanah Pearce.Nello specifico, la YouTuber ha partecipato a un podcast in cui ha detto di essere stata contattata da un dipendente (rimasto anonimo) di un rivenditore. Il dipendente in questione, avrebbe scattato una foto a una scheda che mostra le prossime uscite hardware.Leggi altro... Leggi su eurogamer

