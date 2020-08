Weekend di controlli per le forze dell’ordine: il bilancio di Ferragosto (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ferragosto di controlli per i Carabinieri del comando provinciale di Napoli. Imponente il dispositivo di sicurezza messo in campo per garantire a turisti e vacanzieri un 15 agosto tranquillo: oltre 1288 i carabinieri impiegati sul territorio, 450 i servizi in pattuglia e perlustrazione, 4 i natanti in mare. Una presenza assicurata anche dai cieli dall’elicottero dell’Arma, in volo nelle aree più affollate di città e provincia. Oltre 4 mila le persone controllate, più di mille i veicoli. controlli stradali massicci in città e nelle aree litoranee flegree e vesuviane. Numerose le contravvenzioni al codice della strada, molte di queste per guida senza casco e mancanza di copertura assicurativa. Impegno considerevole sul lungomare dell’area ... Leggi su anteprima24

