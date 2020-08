Viminale, s’insedia il nuovo capo di gabinetto: è Bruno Frattasi. All’Agenzia per i beni confiscati va Bruno Corda (Di lunedì 17 agosto 2020) Primo giorno al Viminale per il nuovo capo di gabinetto, Bruno Frattasi. L’ex direttore dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati era stato nominato dal Consiglio dei ministri lo scorso 8 agosto, su proposta della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. Prende il posto di Matteo Piantedosi, nominato da Matteo Salvini (insieme al quale era stato inizialmente indagato sia per il caso Diciotti che per Open Arms) e ora insediatosi come nuovo prefetto di Roma. Al posto di Frattasi all’Agenzia per i beni confiscati va invece Bruno Corda, ex prefetto di Cagliari. A darne notizie ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Viminale, s’insedia il nuovo capo di gabinetto: è Bruno Frattasi. All’Agenzia per i beni confiscati va Bruno Corda - Noovyis : (Viminale, s’insedia il nuovo capo di gabinetto: è Bruno Frattasi. All’Agenzia per i beni confiscati va Bruno Corda… -

Ultime Notizie dalla rete : Viminale s’insedia Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net