Vicenza, pirata della strada travolge e uccide una 15enne (Di lunedì 17 agosto 2020) Sconvolgente quello che è accaduto la scorsa notte ad Arzignano (Vicenza) dove una ragazza di 15 anni è stata travolta e uccisa da un’auto che poi è fuggita. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto il suo corpo a terra. Inutili i soccorsi: la giovane era deceduta ancora prima dell’arrivo del 118. Stando a una prima ricostruzione dei militari intervenuti sul posto, la 15enne stava camminando sul ciglio della strada quando è stata falciata alle spalle. La persona che si trovava alla guida dell’auto non l’ha soccorsa. Adesso gli investigatori hanno raccolto alcuni indizi per risalire all’identità del pirata della strada. Foto in copertina di repertorio: ANSA/GIUSEPPE ... Leggi su open.online

