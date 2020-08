Vicenza, pirata della strada travolge e uccide una 15enne: è fuggito dopo l’incidente (Di lunedì 17 agosto 2020) Un ragazza di 15 anni è morta nella serata di ieri ad Arzignano, in provincia di Vicenza, dopo essere stata travolta da un’auto che procedeva a velocità elevata in via Broggia, in un tratto di collina in prossimità delle località di Costo e Castello. La ragazza, una studentessa della zona, non è sopravvissuta: è morta sul colpo per la violenza dell’urto. L’investitore non si è fermato per soccorrerla, riprendendo la marcia e facendo perdere le proprie tracce. L’incidente è avvenuto intorno alle 22, sul posto sono giunti i carabinieri che hanno attivato le indagini e stanno ora visionando i filmati di videosorveglianza pubblica e privata della zona. I sanitari del 118 hanno fatto il possibile per rianimare la ... Leggi su tpi

