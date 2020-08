Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2020 ore 12:30 (Di lunedì 17 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2020 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SULLA A1 Roma NAPOLI CI SONO 7 KM DI CODA IN AUMENTO PER UN INCIDENTE TRA 5 AUTO AVVENUTO AL KM 594+000 TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma. IL TRAFFICO AL MOMENTO SCORRE SOLO SU DUE CORSIE. A CHI VIAGGIA VERSO LA CAPITALE SI CONSIGLIA DI USCIRE A FROSINONE E RIENTRARE A COLLEFERRO DOPO AVER PERCORSO LA VIA DEI MONTI LEPINI E LA CASILINA. RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO FIRENZE Roma, SI RALLENTA TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO. TRAFFICATE LE PRINCIPALI STRADE CHE CONDUCONO VERSO IL MARE: SULL’AURELIA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO E PIÙ ... Leggi su romadailynews

