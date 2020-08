Tuchel: «Nagelsmann? Non mi sarei mai immaginato di affrontarlo in semifinale di Champions» (Di lunedì 17 agosto 2020) Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Lipsia Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Lipsia. Le sue parole. LIPSIA – «Difendono molto alti. Sono aggressivi, giovani, forti. Un po’ come l’Atalanta. Si tratterà di una partita difficile sul piano fisico, ma siamo preparati. Ci stiamo godendo il momento e abbiamo meritato le semifinali di Champions. In campo siamo forti, molto forti». Nagelsmann – «Non mi sarei mai immaginato di affrontarlo in semifinale di Champions. Ai tempi dell’Augsburg non avevamo un ... Leggi su calcionews24

