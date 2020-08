Triggiano 3 contagi da Covid, il sindaco: 'Usate le mascherine ' (Di lunedì 17 agosto 2020) Triggiano - 'Purtroppo al momento nel nostro paese ci sono tre contagiati dal Covid-19. Per la sicurezza di ciascuno di noi vi invito fortemente a rispettare le normative contenute nella nuova ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

TRIGGIANO - «Purtroppo al momento nel nostro paese ci sono tre contagiati dal Covid-19. Per la sicurezza di ciascuno di noi vi invito fortemente a rispettare le normative contenute nella nuova ordinan ...Il coronavirus continua a non mollare la presa. Nelle ultime settimane la ripresa dei nuovi casi di contagio sta destando non poca preoccupazione tra cittadini e personale sanitario. Eppure, all’indom ...