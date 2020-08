Roma, minaccia la compagna con un martello: arrestato 47enne marocchino (Di lunedì 17 agosto 2020) Un cittadino marocchino di 47 anni è stato arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti nei confronti della propria compagna. E’ stata una segnalazione al 112, da parte di alcuni vicini che avevano udito le urla della donna, a richiedere l’intervento dei Carabinieri in via Cassia 772, dove poco prima, a seguito di una lite scaturita per futili motivi, l’uomo aveva inveito, minacciandola con un martello. Ai Carabinieri della Stazione di Roma Tomba di Nerone la donna ha poi trovato il coraggio di denunciare di aver già subito in passato analoghe condotte violente da parte del compagno.Per questo motivo i Carabinieri hanno arrestato l’uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lo hanno condotto presso il carcere di Regina ... Leggi su ilcorrieredellacitta

