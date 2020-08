Remco Evenepoel è tornato in Belgio: “Tornerò più forte nella prossima stagione” (Di lunedì 17 agosto 2020) Remco Evenepoel è rientrato in Belgio dopo i giorni di ricovero all’Ospedale Sant’Anna di Como in seguito alla spaventosa caduta durante la discesa del Muro di Sormano al Giro di Lombardia di sabato scorso. Il giovane fenomeno della Deceuninck Quick Step si è rivolto ad appassionati e addetti ai lavori in un video postato dal team sui social: “Ciao a tutti, il trasferimento è andato bene. Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato e supportato, la mia stagione è finita in anticipo ma stiamo già programmando il mio ritorno. Per la prossima stagione farò di tutto per essere un corridore migliore e tornare più forte di prima.” IL VIDEO DELLA CADUTA DI Evenepoel Il video postato dalla Deceuninck Quick Step Back in ... Leggi su sportface

