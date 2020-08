Paratici Juventus, pazza idea del Barcellona per il restyling dirigenziale (Di lunedì 17 agosto 2020) Paratici Juventus – Il Barcellona pensa al dirigente bianconero per rivoluzionare completamente la società e partire da un progetto vincente dopo la clamorosa sconfitta subita in Champions League contro il Bayern Monaco. Dopo aver esonerato il tecnico Quique Setien, il Barcellona avrebbe pensato al CFO di Paratici , richiestissimo anche dalla Roma,per il futuro. Agnelli, nonostante le ultime delusioni, gli ha rinnovato la fiducia ed è stato prontamente contraccambiato. Juventus: Paratici nel mirino del Barcellona Secondo quanto riporta Rai Sport, però, il nome di Paratici è realmente preso in considerazione dalla squadra spagnola che sta anche valutando i nomi per scegliere l’erede di ... Leggi su juvedipendenza

SkySport : Juventus, vertice Pirlo-Paratici: Milik resta un obiettivo di calciomercato per l'attacco - CalcioPillole : In casa #Juventus le attenzioni sono tutte sul mercato degli attaccanti. Stallo sul rinnovo di #Dybala, in uscita… - la_patrizia_ : RT @paolo___10: #Juventus, #Paratici in questi minuti a colloquio con Mino #Raiola, si sta parlando di #PizzaMargherita trattativa in diri… - Juv3girl38 : RT @paolo___10: #Juventus, #Paratici in questi minuti a colloquio con Mino #Raiola, si sta parlando di #PizzaMargherita trattativa in diri… - Meoz88 : RT @paolo___10: #Juventus, #Paratici in questi minuti a colloquio con Mino #Raiola, si sta parlando di #PizzaMargherita trattativa in diri… -