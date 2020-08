Ornella Muti, la figlia Naike attacca Adriano Celentano: “Devi ringraziarla” (Di lunedì 17 agosto 2020) Naike Rivelli non le manda a dire ad Adriano Celentano. Su Instagram usa toni duri contro il “Molleggiato”, che come noto ebbe una relazione clandestina con sua madre. Naike Rivelli contro Adriano Celentano: la figlia di Ornella Muti, attraverso Instagram, usa con parole e toni duri sul “Molleggiato”, protagonista di una relazione clandestina con sua … L'articolo Ornella Muti, la figlia Naike attacca Adriano Celentano: “Devi ringraziarla” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

zazoomblog : Naike Rivelli contro Celentano: la difesa della madre Ornella Muti - #Naike #Rivelli #contro #Celentano: - paoloangeloRF : “Mi hai fatto fumare la cicoria?”Ornella #Muti “d cosa volevi che ci mettessi la marijuana?”#Celentano #ilbisbeticodomato @rete4 - AdaRitorno : Ornella Muti l'attrice più bella del cinema italiano. #ilbisbeticodomato - raffiluc : La bellezza di Ornella Muti a quei tempi #ilbisbeticodomato - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il bisbetico domato, stasera su Rete 4 il film con Adriano Celentano e Ornella Muti… -

Lunedì 17 agosto in prima serata su Rete 4 va in onda Il Bisbetico Domato, film del 1980 diretto da Castellano e Pipolo. Protagonisti del film sono Ornella Muti e Adriano Celentano che in quegli anni ...Stasera su Rete 4 alle 21:27 va in onda Il bisbetico domato, la commedia con Adriano Celentano e Ornella Muti, una divertente rivisitazione de La bisbetica domata di William Shakespeare. NOTIZIA di PA ...