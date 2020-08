Nuove conferme in casa Ponte ’98: c’è l’ok di Santamaria (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPonte (Bn) – Dopo la riconferma di una serie di importanti giocatori, ecco arrivarne un’altra per il Ponte ‘98: Matteo Santamaria, centrocampista. Giocatore di spicco e di indiscutibile validità. Si è distinto anche per il suo comportamento, dentro e fuori dal campo, che ne fanno uno dei perni dello spogliatoio affidato alle cure di mister Mauro. Dunque per la squadra di Mister Mauro manca ancora qualche tassello ormai pronto ad essere “contrattualizzato”. Intanto il Ponte ‘98 ha iniziato anche uno stage di selezione per i nati nel 2001 – 2002 – 2003. Uno stage che si terrà allo Stadio Comunale “Mellusi” Di Benevento. Per informazioni telefonare al 3425747985. L'articolo Nuove ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Nuove conferme Merano: nuove conferme in attacco hockeytime.net Sars-Cov2-COVID: Lo Studio Italiano su Vo’,il più importante in Europa

Inserito il 02 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Il 21 febbraio di quest'anno un anziano residente a Vo’, un ridente paese dei Colli Euganei a 25 km da Padova, mori di polmonite. L'u ...

Inter Shakhtar, tutto chiaro per Conte, dall'11 titolare ai subentranti

Inter Shakhtar, gara valida per la semifinale di Europa League, andrà in scena questa sera, e Conte sembra avere chiare le scelte da compiere Inter Shakhtar, gara valida per la semifinale di Europa Le ...

