Morsa da un ragno violino: donna di 51 anni muore a Marsala (Di lunedì 17 agosto 2020) Una donna di 51 anni è morta a Marsala, in provincia di Trapani, dopo essere stata Morsa da un ragno violino. La vittima, Roxamunda Constant, di origini romene e residente con la famiglia nella periferia della città siciliana, è deceduta dopo due settimane di coma. La donna si è recata in ospedale una settimana dopo essere stata Morsa Il ragno violino è uno degli aracnidi più velenosi presenti nel nostro paese. La sua pericolosità risiede, oltre nella potenza del suo veleno, anche nel fatto che il suo morso è indolore e asintomatico. Proprio per questo motivo la donna si è recata all’ospedale “Paolo Borsellino” di ... Leggi su thesocialpost

