Miguel Bosè contro le mascherine | mamma morta per il Coronavirus | ora appoggia i No-Mask – VIDEO

Miguel Bosè dalla parte dei No-Mask, ovvero coloro che non supportano l'uso della mascherina come dispositivo atto a limitare la diffusione della pandemia da Coronavirus. Sta facendo discutere la presa di posizione dell'artista che si è schierato con chi fa parte della "Resistenza", manifestazione pacifica organizzata a Madrid contro le misure anti-Covid introdotte dal capo...

Adnkronos : #MiguelBosè lancia protesta anti-mascherina, migliaia in piazza a #Madrid - HuffPostItalia : In centinaia in piazza contro le mascherine a Madrid. Miguel Bosé appoggia la protesta - RaiNews : I manifestanti hanno esposto cartelli con slogan come 'Il virus non esiste', 'Le maschere uccidono' e 'Non abbiamo… - Fagottinas_aunt : RT @LucillaMasini: Miguel Bosé guida una manifestazione di negazionisti anti-mascherina in Spagna. E la madre è morta di Covid. Pensavamo c… - PDUmorista : Miguel Bosè si è schierato apertamente con i Negazionisti 'La Figa non esiste' #MiguelBose -

