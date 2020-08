Martina Nasoni, nuova operazione al cuore: “Sono in ansia” (Di lunedì 17 agosto 2020) Martina Nasoni sta di nuovo male: la “ragazza con il cuore di latta” ha di nuovo bisogno di un’operazione chirurgica, dopo quella che ha subito a 12 anni. Necessita di una nuova operazione dopo anni A spiegarlo è lei stessa al settimanale Di Più: dovrò subire un’operazione molto delicata al cuore, probabilmente per la patologia di cui soffre: cardiomiopatia ipertrofica. Con ogni probabilità il problema da affrontare è la batteria del pacemaker che la tiene in vita e che va cambiata ogni 7 anni. La sua cardiomiopatia prevede infatti che il tessuto del cuore si ispessisca oltre il necessario, mentre i ventricoli non si dilatano. Il pacemaker permette dunque il ... Leggi su thesocialpost

