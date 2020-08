Juventus: Igor Tudor entra nello staff di Pirlo (Di lunedì 17 agosto 2020) Ad una settimana dal raduno pre-campionato in vista della prossima stagione, prende forma il nuovo corso della Juventus targata Andrea Pirlo. L’allenatore bianconero ha voluto e convinto Igor Tudor a far parte del suo staff tecnico. Vecchia conoscenza bianconera, l’ex difensore croato pare abbia già accettato, anche se ora dovrà liberarsi dall’ Hajduk Spalato, che sta allenando dopo l’esperienza allUdinese, conclusa con l’esonero avvenuto a novembre, dopo le due promozioni ottenute con i friulani nelle stagioni 2017/2018, 2018/2019. Tudor, che svolgerà il ruolo di collaboratore tecnico con particolare attenzione alla fase difensiva, completerà così il team di Pirlo, composto da Roberto Baronio( ... Leggi su sport.periodicodaily

marcoconterio : ?? Andrea Pirlo ha chiamato Igor Tudor, allenatore dell'Hajduk, per entrare nel suo staff alla #Juventus. I dettagli su @TuttoMercatoWeb - TuttoMercatoWeb : TMW - Juventus, Pirlo chiama Igor Tudor: vuole il tecnico dell'Hajduk nel suo staff - LukValSan : RT @GiovaAlbanese: Con Igor #Tudor (che si occuperebbe della fase difensiva), Roberto #Baronio manterrebbe il ruolo di vice Andrea #Pirlo a… - ilhamoktaviawan : RT @NicoSchira: Staff tecnico #Juventus 2020/21 Allenatore: Andrea #Pirlo Vice allenatore: Roberto #Baronio Collaboratore tecnico: Igor #T… - filippo898 : RT @InNomeDellaJ: Igor #Tudor è stato scelto per convincere Higuain e Khedira a trovarsi una destinazione diversa. #Juventus -

