“Io la mascherina non me la metto”. Ancora lei, bufera sulla discussa showgirl: “Siete un popolo di…” (Di lunedì 17 agosto 2020) Daniela Martani è un’ex concorrente del Grande Fratello 9, ed è stata sepolta da una grandine di fragorose critiche, il motivo?! Si è pubblicamente scagliata contro il governo per le ulteriori misure restrittive imposte per l’emergenza Coronavirus. Stiamo parlando della chiusura delle discoteche fino al 7 settembre (almeno) e dell’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi. All’ex gieffina non sono andate a genio le nuove direttive imposte dal Governo per provare in tutti i modi ad arginare la risalita dei contagi. Limitare quanto più possibile gli assembramenti, che avvengono da settimane nelle discoteche e in generale nei locali notturni, sembra essere l’unica soluzione. Ma la Martani pare proprio non essere d’accordo. Daniela Martani ha esordito con una frase stizzita: “Esigo ... Leggi su caffeinamagazine

PaolaTavernaM5S : Hanno iniziato con “mi scusi... posso togliere la mascherina?”, per passare a “io non ce l’ho e non me la metto” e… - LaStampa : Quando e dove devo indossare la mascherina? Da oggi, e su tutto il territorio nazionale, l'uso delle mascherine è o… - Agenzia_Italia : In 800 senza mascherina, chiusa una discoteca nel Trapanese - fra_n_c_e_s_c_a : RT @manginobrioches: Scusa, tu che non vuoi portare la #mascherina, ridi del #distanziamentosociale, ti assembri e ripeti che #coviddi non… - sposaisterica : Fatemi capire se sono l'unica: Ma voi nei bar, nei ristoranti ci state entrando? Io non riesco!! Tutti con mascheri… -

