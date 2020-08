Inter-Shakhtar Donetsk stasera su Tv8 in chiaro? Orario, telecronisti e canale diretta (Di lunedì 17 agosto 2020) La sfida tra Inter e Shakhtar Donetsk, valevole per la semifinale della Uefa Europa League 2019-20, verrà trasmessa in chiaro su TV8. Lunedì 17 agosto i nerazzurri torneranno in campo alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf per giocarsi l’accesso in finale dove il Siviglia attende di conoscere la propria avversaria. Inter-Shakhtar Donetsk comincerà alle ore 21:00 e oltre alla diretta di TV8 sarà disponibile anche sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Football) con commento di Andrea Marinozzi e Fernando Orsi. Leggi su sportface

SkySport : L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole di mister Antonio Conte in conferenza: 'Lo Shakhtar è la squadra in assoluto più fort… - Inter : ????? | ALLENAMENTO La rifinitura dei nerazzurri alla vigilia di #InterShakhtar di #UEL Le foto ??… - deatoffees : Il #lockdown ha cambiato l idea iniziale di #conte e dell #Inter per quanto riguarda #UEL, dapprima un laboratorio… - Serpy95 : RT @sommarhuset: Un po’ di ansia ma non dirò che il motivo è la semifinale di Europa League Inter-Shakhtar. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Shakhtar Diretta Inter-Shakhtar Donetsk ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Corriere dello Sport Inter, senti Lucescu: "Lo Shakhtar non ha nulla da invidiare all'Inter."

Mircea Lucescu è l'allenatore più longevo in attività ed è stato allenatore dell'Inter, anche se per breve tempo, e dello stesso Shakhtar. E' stato colui che ha piazzato la città di Donetsk nella cart ...

Inter, Conte: 'Non siamo i salvatori del calcio italiano, la presenza di Zhang un valore aggiunto'

Alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, Antonio Conte parla in conferenza stampa e risponde alle domande dei giornalisti. “Non ci ...

