Halo Infinite e il rinvio al 2021: gli sviluppatori chiedono ai fan di 'tenere duro' (Di lunedì 17 agosto 2020) Halo Infinite doveva essere il titolo di punta al lancio di Xbox Series X ma, come ormai saprete, 343 Industries e Microsoft hanno deciso di rimandare l'uscita del gioco al prossimo anno.Tra le varie cause che hanno comportato il rinvio, ci sono le difficoltà derivanti dallo smart working durante la pandemia di COVID-19 e, mentre una parte dei giocatori è convinta che un ritardo possa giovare al gioco, altri sono totalmente delusi di questo rinvio.I giocatori, dunque, rimangono in attesa di capire quando saranno condivise nuove informazioni sull'atteso Infinite che, forse, non arriveranno a breve.Leggi altro... Leggi su eurogamer

