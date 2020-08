Gossip News: Bianca Guaccero non lo fa da 2 anni, Giuseppe Conte non abbraccia Olivia perché… (Di lunedì 17 agosto 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Bianca Guaccero, fieramente casta da anni, mentre i dubbi sul perché Giuseppe Conte non abbracci la sua Olivia (e viceversa) si fanno sempre più accesi. Intanto, mentre Nilufar Addati sbotta su Instagram, Maria De Filippi racconta che Maurizio Costanzo… Bianca Guaccero: Estate bollente ma sempre all’insegna della castità, per la bellissima conduttrice di Detto Fatto. Sembra assurdo che proprio un vulcano di sensualità come lei abbia scelto di astenersi dai rapporti intimi, vero? Eppure Bianca lo ha confessato senza peli sulla lingua: dalla ... Leggi su velvetgossip

bhochenesoo : @lellone28__ C’è io le compravo da bimba adesso le butto nel cesso perché sono tutte Fake News oppure gossip a cui… - peppe844 : #GaiaBianchiisOverParty NEL FRATTEMPO TOMMASO #ZORZI -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip News Con lo smart working finisce il gossip da ufficio. Saremo sempre più introversi? Corriere della Sera INTERVISTA A GIANLUIGI NUZZI

“Il giornalismo ha tante declinazioni: c’è il giornalismo dei racconti, il giornalismo del gossip, il giornalismo dei resoconti politici, sportivo, della moda, della nautica. Il racconto e la cronaca ...

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, amore al capolinea: gli indizi

Vanessa Incontrada è una delle attrici e conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana. Spagnola di origine, ma italiana di adozione, la Incontrada in venti anni che vive nel nostro pa ...

