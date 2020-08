Gosens Juventus, pressing di Paratici: l’Atalanta ha deciso (Di lunedì 17 agosto 2020) Gosens Juventus – La Juve adesso cerca di rinforzare il reparto difensivo: i bianconeri adesso si preparano ad effettuare un restyling nella retroguardia e il primo nome in cima alla lista di Paratici sarebbe un crack del nostro campionato. Trattativa complicata: il dirigente bianconero intensifica il pressing anche se gli ostacoli da superare sarebbero molteplici. Gosens Juventus: la Juve insiste, chiara la volontà dell’Atalanta Non solo il nuovo attaccante: stando alle ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport tra gli obiettivi c’è Robin Gosens, reduce da un’ottima stagione condita da 10 gol e 8 assist, anche se l’affare sembrerebbe tortuoso. Leggi anche: Mercato Juventus, ... Leggi su juvedipendenza

tancredipalmeri : Il Triplete al contrario della Juventus: in 20 ore eliminazione-esonero-assunzione. E di colpo Sarri viene dipinto… - SergioFiscion : #perin + #romero + conguaglio? per #gosens + #Hateboer #juventus #atalanta . Noi sistemeremmo le fasce potendo quin… - Gabri_Juventus : RT @forumJuventus: [Sky Sport] Atalanta interessata a Romero, la Juve lo valuta 25 milioni. E' la carta per Gosens? ?? - yutomanga : RT @HoudiniJuventus: #Perin e #Romero per #Gosens e ci abbracciamo! ?????? #Juventus #Atalanta - cody53250131 : RT @HoudiniJuventus: #Perin e #Romero per #Gosens e ci abbracciamo! ?????? #Juventus #Atalanta -