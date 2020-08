Gazzetta: scambio Maksimovic-Under, alla Roma anche 10 milioni (Di lunedì 17 agosto 2020) scambio Under Maksimovic? Il Napoli sta ancora approntando il casting per il dopo Callejon. La Gazzetta scrive di un possibile scambio con la Roma per Under e Maksimovic. A Gattuso piace Cengiz Under, 23 anni, che la Roma è disposta a cedere, ma l’intoppo sta nella valutazione: 30 milioni a fronte di un’offerta di 20 poi elevata a 25 mediante alcuni bonus. La discussione ha avuto una piccola frenata, adesso però potrebbe decollare in caso di scambio tra il turco e Maksimovic, più conguaglio di una decina di milioni a favore della Roma, con valutazione da studiare in vista delle convenienze di entrambi i ... Leggi su ilnapolista

napolista : Gazzetta: scambio Maksimovic-Under, alla Roma anche 10 milioni Il Napoli alla ricerca del successore di Callejon.… - infoitsport : Gazzetta - Meret vuole lasciare Napoli solo in prestito, la Roma offre uno scambio con Pau Lopez: la risposta della… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Idea scambio portieri: Pau Lopez al Napoli ed Alex Meret alla Roma - cifra73 : GELATI GELATI GIORNALI AH NO, GELATI! - sscalcionapoli1 : Pau Lopez al Napoli e Meret alla Roma: lo scambio clamoroso confermato da Gazzetta #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta scambio Gazzetta: scambio Maksimovic-Under, alla Roma anche 10 milioni ilnapolista GAZZETTA - Napoli, nuovo rilancio per Under! Dieci milioni più Maksimovic

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Napoli è pronto ad un nuovo rilancio per Under della Roma. Il Napoli è alla ricerca di un esterno d'attacco che possa sostitui ...

Tutte le notizie di calciomercato di oggi lunedì 17 agosto.

Il Chelsea sta chiudendo l'acquisto del terzino del Leicester, Ben Chilwell. Una notizia che interessa in maniera indiretta anche l'Inter: i Blues potrebbero decidere di far cassa con la cessione di E ...

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Napoli è pronto ad un nuovo rilancio per Under della Roma. Il Napoli è alla ricerca di un esterno d'attacco che possa sostitui ...Il Chelsea sta chiudendo l'acquisto del terzino del Leicester, Ben Chilwell. Una notizia che interessa in maniera indiretta anche l'Inter: i Blues potrebbero decidere di far cassa con la cessione di E ...