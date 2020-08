Galli: “Aprire le discoteche non è stata certo un’idea né opportuna, né brillante” (Di lunedì 17 agosto 2020) Galli: “Aprire discoteche né opportuno né brillante” “Aprire le discoteche non è stata certo un’idea né opportuna, né brillante. Speravo che in questo periodo i numeri sarebbero stati più confortanti”, a dichiararlo è il direttore del Reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli. In un’intervista al Messaggero, l’infettivologo ha commentato la chiusura delle discoteche imposta domenica 16 agosto da una nuova ordinanza del governo, emanata in seguito all’aumento dei contagi registrato nell’ultima settimana. “Speravo molto che in questo periodo i numeri sarebbero stati più confortanti. Rimarremo fuori dai ... Leggi su tpi

