Ester Pantano: chi è la protagonista di ‘La Mossa del Cavallo’ (Di lunedì 17 agosto 2020) Carriera e curiosità sulla giovane attrice Ester Pantano: chi è la protagonista femminile di ‘La Mossa del Cavallo’. Catanese di nascita, l’attrice che interpreta Trisina Cicero in “La Mossa del cavallo”, la fiction tratta dal romanzo di Andrea Camilleri, si chiama Ester Pantano ed è uno dei volti nuovi del cinema italiano. Leggi anche –> … L'articolo Ester Pantano: chi è la protagonista di ‘La Mossa del Cavallo’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

MusicStarStaff : CS_”La mossa del cavallo”, una prima serata Rai1 firmata Camilleri |Per il ciclo “C’era una volta Vigata”, con Mich… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “La mossa del cavallo”, una prima serata Rai1 firmata Camilleri – Per il ciclo “C’era una volta Vi… - MontiFrancy82 : “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata” con #MicheleRiondino ed #EsterPantano in onda in prima serata su Ra… - SMSNEWSOFFICIAL : “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata” con #MicheleRiondino ed #EsterPantano in onda in prima serata su Ra… - mullingspicemic : RT @SMSNEWSOFFICIAL: “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata” con Michele Riondino ed Ester Pantano in onda in prima serata su Rai1… -

Ultime Notizie dalla rete : Ester Pantano Ester Pantano – Chi è l’attrice di La mossa del cavallo – Carriera Puglia 24 NEWS Ester Pantano: chi è la protagonista di ‘La Mossa del Cavallo’

Catanese di nascita, l’attrice che interpreta Trisina Cicero in “La mossa del cavallo”, la fiction tratta dal romanzo di Andrea Camilleri, si chiama Ester Pantano ed è uno dei volti nuovi del cinema i ...

La mossa del cavallo: stasera su Rai1 il film tratto dal romanzo di Andrea Camilleri

Stasera su Rai1 alle 21:25 si torna nella Sicilia di Andrea Camilleri con il film La mossa del cavallo - C'era una volta Vigata, con Michele Riondino. NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — 17/08/2020 Staser ...

Catanese di nascita, l’attrice che interpreta Trisina Cicero in “La mossa del cavallo”, la fiction tratta dal romanzo di Andrea Camilleri, si chiama Ester Pantano ed è uno dei volti nuovi del cinema i ...Stasera su Rai1 alle 21:25 si torna nella Sicilia di Andrea Camilleri con il film La mossa del cavallo - C'era una volta Vigata, con Michele Riondino. NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — 17/08/2020 Staser ...