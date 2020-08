Elisabetta Gregoraci lascia solo Briatore e in bikini su Instagram è un incanto (Di lunedì 17 agosto 2020) Elisabetta Gregoraci lascia la Sardegna per Forte dei Marmi, mentre Flavio Briatore fa i conti con le polemiche causate dalla pizza venduta nel suo nuovo locale a Montecarlo. L’imprenditore è finito nell’occhio del ciclone su Instagram per via di Crazy Pizza, il ristorante aperto da poche settimane nel luogo in cui vive ormai da anni con l’ex moglie e il figlio Nathan Falco. Le foto postate sui social per promuovere il locale infatti non sono piaciute agli utenti. In tanti hanno criticato la pizza mostrata negli scatti, esprimendo considerazioni sulla consistenza dell’impasto, che consente di tenerlo in verticale senza fare cascare nulla, il colore tenue del pomodoro e quello della mozzarella. Non solo: nel mirino è finito anche il prezzo della ... Leggi su dilei

