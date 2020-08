Daydreamer, anticipazioni: CAN e SANEM separati da HUMA e CEYDA? (Di lunedì 17 agosto 2020) Le interferenze della dispotica HUMA (Ipek Tenolkay) rischieranno di compromettere la serenità raggiunta da Can Divit (Can Yaman) e SANEM Aydin (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate di Daydreamer – Le Ali del Sogno.Leggi anche: Una Vita anticipazioni: ALFREDO contro MARCIA, ecco perchéLa mamma del fotografo userà infatti CEYDA (Gamze Topuz), la direttrice della Compass Sport, per separare i due piccioncini. Riuscirà però nel suo intento? Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: l’arrivo improvviso di HUMA Le anticipazioni indicano che HUMA deciderà di fare ritorno all’improvviso ad Istanbul quando Aylin (Sevcan Yasar), ovviamente nascondendole tutte le sue macchinazioni, le ... Leggi su tvsoap

