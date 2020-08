Daniela Martani scatenata, si rifiuta di indossare la mascherina in auto e blocca un traghetto per la Maddalena: “È una follia” (Di lunedì 17 agosto 2020) Daniela Martani ha bloccato per alcuni minuti un traghetto in partenza da Palau e diretto all’Isola della Maddalena, in Sardegna. L’ex hostess Alitalia ed ex concorrente del Grande Fratello si è rifiutata di indossare la mascherina mentre era a bordo della sua auto per poter consegnare il biglietto e poi salire nel traghetto. “Non è obbligatoria”, ha sostenuto la showgirl, anche se come le fanno notare nel video, dovendo consegnare il biglietto doveva necessariamente parlare faccia a faccia con un operatore. “È una follia, mi faccia vedere il regolamento“, ha insistito parlando con il personale di bordo. Intanto alcuni passeggeri l’hanno invitata ad ... Leggi su ilfattoquotidiano

