Coronavirus, in Puglia quattro positivi ma tamponi in calo. Prima vittima dopo una settimana (Di lunedì 17 agosto 2020) Per tre casi si tratta di residenti in provincia di Bari: una persona rientrata dalla Grecia, una dalla Repubblica Ceca e un sintomatico reistrato in una struttura sanitaria. Il quarto positivo è del Foggiano. Il decesso avvenuto nel Salento Leggi su repubblica

Pochi nuovi positivi, ma un decesso dopo una settimana senza vittime. Secondo i dati della Regione sul coronavirus relativi al 17 agosto, ci sono altri nuovi 4 nuovi positivi a fronte di 920 tamponi e ...

34 attribuiti a residenti fuori regione. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintr ...

