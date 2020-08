“Cancellate Rick and Morty”: l’appello complottista sui social dopo l’oscena parodia di Dan Harmon (Di lunedì 17 agosto 2020) Una parentesi controversa che si credeva relegata nel passato torna a riaprirsi, riportando a galla un video di pessimo gusto e spingendo a un nuovo, perentorio appello sui social: cancellate Rick and Morty. A scatenare l'indignazione sul web è il riemergere di un video del 2009, in cui Dan Harmon – creatore di Rick and Morty e della sitcom cult Community – propone al pubblico del Channel 101 Festival una parodia di Dexter intitolata Daryl. Nella clip, che lo stesso Harmon presenta come controversa, il suo personaggio scavalca una finestra ed entra in una camera abbassandosi i pantaloni e simulando un abuso – o un vero e proprio stupro – su una bambola con le fattezze di un neonato. Il video aveva già fatto riparlare di sé nel 2018, ... Leggi su optimagazine

giuda31 : Cos'hanno in comune #RickandMorty e la teoria complottista nota come QAnon? Un video di pessimo gusto e una notevol… -

