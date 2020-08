Buone notizia dal fronte vaccini: in Cina primo brevetto approvato per uno dei candidati anti Covid (Di lunedì 17 agosto 2020) primo brevetto approvato in Cina per un candidato vaccino contro il Covid-19. Il vaccino Ad5-nCoV sviluppato dal gruppo di Tianjin CanSino Biologics assieme all'Istituto di Biotecnologia dell'... Leggi su globalist

globalistIT : - plvignola : Buon pomeriggio ???? Mondo ?? Missione. “Il vangelo non è un libro di buone azioni, non è un libro dove troviamo scrit… - facciouncasino : Ho ricevuto la notizia più brutta che mi potessero dare oggi da parte di una mia amica, ma perché la vita si accani… - Libsanto_it : Il vangelo non è un libro di buone azioni, non è un libro dove troviamo scritto semplicemente di...: Il vangelo non… - TIZIANAMAZZOLA : RT @medusa_film: Che sia mare o montagna, vi auguriamo un giorno di amici, risate e buone vibrazioni. Come passerete il vostro #Ferragosto?… -

Ultime Notizie dalla rete : Buone notizia Felsa Cisl Caserta, buone notizie per i LSU: dodici nuove assunzioni Dea Notizie Ferragosto in Sicilia, Confcommercio: "Bene le zone di mare, calo del 50% nelle città d'arte"

Ferragosto a due velocità anche in Sicilia. Come infatti riferisce Fipe Confcommercio, se le località di mare fanno registrare un boom di presenze, sono sofferenti le città d'arte che invece segnano u ...

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini in crisi? L’indiscrezione

Vanessa Incontrada e il suo storico compagno Rossano Laurini, sono in crisi? Sui social i due hanno smesso di mostrarsi insieme e per i fan sarebbe la conferma del fatto che la storia d’amore sarebbe ...

Ferragosto a due velocità anche in Sicilia. Come infatti riferisce Fipe Confcommercio, se le località di mare fanno registrare un boom di presenze, sono sofferenti le città d'arte che invece segnano u ...Vanessa Incontrada e il suo storico compagno Rossano Laurini, sono in crisi? Sui social i due hanno smesso di mostrarsi insieme e per i fan sarebbe la conferma del fatto che la storia d’amore sarebbe ...