Benevento, i convocati da Inzaghi per il ritiro precampionato di Seefeld (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Benevento Calcio comunica l’elenco dei calciatori convocati dal tecnico Filippo Inzaghi per il ritiro precampionato che si svolgerà a Seefeld in Tirol dal 17 al 30 agosto 2020. Il quartier generale della squadra e dello staff sarà l’Hotel Hocheder. Di seguito la lista. PORTIERI: Piergraziano Gori, Igor Lucatelli, Nicolò Manfredini, Lorenzo Montipò DIFENSORI: Francesco Rillo, Federico Barba, Luca Antei, Luca Caldirola, Davide Gentile, Kamil Glik, Gaetano Letizia, Christian Maggio, Christian Diego Pastina, Alessandro Tuia, Massimo Volta CENTROCAMPISTI: Abdallah Basit, Lorenzo Del Pinto, Perparim Hetemaj, Riccardo Improta, Roberto Insigne, Oliver Kragl, Davide Masella, Siriki Sanogo, Pasquale Schiattarella, Andres Tello, Nicolas Benito Viola, ... Leggi su sportface

