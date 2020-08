Antonella Clerici a 16 anni: lo scatto d’annata su Instagram è un incanto (Di lunedì 17 agosto 2020) L’estate che Antonella Clerici sta vivendo è davvero speciale. La conduttrice è infatti pronta a partire con il suo nuovo programma, il cooking show È Sempre Mezzogiorno. In questi giorni in Liguria per le vacanza con famiglia e amici, la meravigliosa conduttrice condivide spesso dettagli delle sue giornate – e dei ricordi privati e lavorativi – sul suo profilo Instagram, dove è seguita da oltre 800mila persone. Tra gli ultimi dettagli in merito è possibile citare una splendida foto in bianco e nero, uno scatto che ritrae Antonella Clerici a 16 anni. Il primo piano stretto, focalizzato sui meravigliosi occhi di una delle donne che hanno fatto la storia della tv negli ultimi decenni, risale ai tempi in cui la ... Leggi su dilei

zazoomblog : Antonella Clerici l’avete mai vista da adolescente? Bellissima [FOTO] - #Antonella #Clerici #l’avete #vista - zazoomblog : Antonella Clerici a 16 anni foto: un’immagine che lascia tutti senza parole - #Antonella #Clerici #foto: - infoitcultura : Benedetta Rossi, il messaggio di Antonella Clerici dopo la scomparsa di Nuvola: parole uniche - infoitcultura : Antonella Clerici, un messaggio toccante per Benedetta Rossi - infoitcultura : Antonella Clerici e il lutto dell’amica Benedetta Rossi: “Come rivivere l’agonia” -