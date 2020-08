Al Senato potrebbe non arrivare l’onda dem (Di lunedì 17 agosto 2020) Il 3 novembre prossimo non si deciderà solo il nome del 46esimo presidente americano, verrà rinnovata la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Tolta la corsa per la Casa Bianca le sfide forse più interessanti e significative si giocheranno per la camera alta del Congresso, con 35 seggi in palio. Il Senato americano, … Al Senato potrebbe non arrivare l’onda dem InsideOver. Leggi su it.insideover

Piu_Europa : #IOVOTONO Se vince il sì una sola forza politica potrebbe avere la maggioranza a Palazzo Madama. Anche i partiti c… - Perijanera_ : RT @Piu_Europa: #IOVOTONO Se vince il sì una sola forza politica potrebbe avere la maggioranza a Palazzo Madama. Anche i partiti che super… - giantico : @M5S_Senato Assolutamente No! Un movimento di rinnegati, svenduti al primo che potrebbe offrire un cadreghino! - ehcate : RT @murdervstories: Durante questo periodo la CIA potrebbe aver drogato Chapman nell’ambito del programma MK-ULTRA, secondo quanto rivelato… - murdervstories : Durante questo periodo la CIA potrebbe aver drogato Chapman nell’ambito del programma MK-ULTRA, secondo quanto rive… -