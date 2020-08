Torre Annunziata, il sindaco: donna rientrata dalla Grecia positiva al Covid (Di domenica 16 agosto 2020) Un nuovo caso di Coronavirus a Torre Annunziata (Napoli). A comunicarlo, attraverso una nota, è l’ufficio stampa del sindaco Vincenzo Ascione, secondo il quale “si tratta di una trentottenne rientrata da una vacanza in Grecia e sottoposta, secondo le disposizioni vigenti, al test del tampone, al quale è risultata positiva”. “La donna, che vive a Roma – informa ancora il comunicato – attualmente è in isolamento domiciliare presso l’abitazione dei genitori che risiedono a Torre Annunziata”. Con questo, salgono a 21 i casi complessivi che hanno riguardato la città vesuviana dall’inizio della pandemia, dei quali due sono attualmente positivi, entrambi ... Leggi su ildenaro

