Targa System: la contestazione differita va motivata (Di domenica 16 agosto 2020) Targa System e accertamento differito delle violazioniMancata contestazione immediata e motivi genericiTarga System e motivazione della contestazione differitaApparecchi omologatiTarga System e accertamento differito delle violazioniTorna suCome precisato da una Circolare del Ministero dell'Interno in materia di accertamento in forma postuma delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193 C.d.S. con l'ausilio di dispositivi automatici, ad esempio il Targa System, qualora la contestazione immediata della violazione non sia stata materialmente possibile, nel verbale dovrà "essere essere riportata in modo esaustivo e completo congrua enunciazione dei motivi che l'hanno impedita". Non ... Leggi su studiocataldi

