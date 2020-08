Spoleto. Filippo Limini ucciso da una comitiva rivale: arrestati tre giovani (Di domenica 16 agosto 2020) Bastia Umbra è sotto choc per la morte di Filippo Limini. Il ragazzo di Spoleto è morto dopo essere stato malmenato e poi investito due volte con l’auto da una comitiva rivale. Tre giovani italiani sono stati arrestati per omicidio preterintenzionale e rissa aggravata. La lite è avvenuta in un parcheggio nei pressi della discoteca Country Café. In base alla ricostruzione il ragazzo di 24 anni ha avuto la peggio nella rissa e, mentre si trovava a terra per i calci e i pugni ricevuti, è stato investito dall’auto guidata da uno dei suoi aggressori, prima in retromarcia e poi una seconda volta. Quando è arrivata l’ambulanza, Filippo Limini era già morto. L’autopsia ... Leggi su laprimapagina

