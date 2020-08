Somalia, attacco in un hotel di Mogadiscio: almeno 10 morti (Di domenica 16 agosto 2020) almeno dieci persone sono state uccise e una decina ferite oggi – domenica 16 agosto – in un attacco contro un albergo di Mogadiscio frequentato da funzionari governativi. Lo ha detto all’Afp un funzionario della sicurezza del governo somalo. “Sparatorie isolate sono ancora in atto all’interno dell’ albergo e, secondo le prime informazioni ricevute, ci sono 10 morti e piu’ di 10 feriti”, ha riferito, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente. L’attacco da parte di uomini armati sarebbe stato infatti preceduto da una l’esplosione “massiccia” e alcune persone sarebbero state prese in ostaggio. Tra i morti c’è almeno un funzionario del governo: Abdirasak ... Leggi su tpi

