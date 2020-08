Serena Enardu vittima dei vandali, auto in fiamme: l’appello per trovare il colpevole (Di domenica 16 agosto 2020) Serena Enardu vittima dei vandali, l’ex tronista di Uomini e Donne racconta sui social l’accaduto: “Non volevo divulgare la notizia.” Fonte Foto: Instagram @SerenaEnarduSerena Enardu è apparsa molto dispiaciuta sul suo profilo Instagram, l’influencer non avrebbe voluto preoccupare i suoi parenti e per questo motivo, nonostante il fatto risalga allo scorso 12 agosto, solo oggi ne ha parlato. Un grave atto vandalico quello che ha colpito l’ex fidanzata del cantautore Pago, la sua macchina è stata infatti data alle fiamme, fortunatamente prima che l’incendio divampasse alle auto circostanti uno degli ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Serena Enardu L’auto di Serena Enardu in fiamme: “Non voglio fare la vittima, atto vandalico e vile da punire” Gossip Fanpage Torta con svastica a un compleanno, polemica sull’ex “Grande Fratello” Serena Enardu e la sorella

Pioggia di critiche in rete. Le due si scusano e rimuovono da Instagram la storia incriminata: ci dissociamo completamente da quel simbolo e dall’ideologia nazista Una torta di compleanno con sopra la ...

Auto in fiamme per Serena Enardu: l’ex di Pago smentisce l’atto intimidatorio (VIDEO)

Pioggia di critiche in rete. Le due si scusano e rimuovono da Instagram la storia incriminata: ci dissociamo completamente da quel simbolo e dall'ideologia nazista Una torta di compleanno con sopra la ...