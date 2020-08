Padova, una bambina di 5 anni tra i ricoverati in terapia intensiva: intubata per grave sindrome respiratoria (Di domenica 16 agosto 2020) Una bambina positiva al tampone per Sars-Cov-2 è ricoverata presso il reparto di terapia intensiva di Padova, dove hanno dovuto procedere con l’intubazione della piccola. La bambina di 5 anni, il cui stato di salute è attualmente grave, è la prima paziente tanto giovane ricoverata in terapia intensiva a Padova. Entrata tramite il pronto soccorso … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

