MotoGp, Petrucci contento a metà: “porto a casa punti importanti, ma non mi son sentito a mio agio” (Di domenica 16 agosto 2020) Giornata speciale oggi per la Ducati, riuscita a centrare in Austria la prima vittoria stagionale con Andrea Dovizioso, capace di precedere sul traguardo Rins e Miller. Al contrario del compagno di squadra, la gara di Danilo Petrucci non è stata altrettanto esaltante, nonostante il ternano abbia chiuso settimo dopo essere partito tredicesimo: “partendo così indietro sapevo che oggi sarebbe stata una gara difficile e nella confusione dei primi giri ho perso alcune posizioni. Purtroppo non mi sentivo completamente a mio agio: continuo ad avere problemi in frenata e non guido come vorrei. Oggi in gara avevo un buon passo, ma i primi erano troppo distanti per poterli raggiungere. Portiamo a casa punti importanti per il campionato, ma per le prossime gare sarà importante fare una buona ... Leggi su sportfair

