“Mostra la punta del c***”. Fabrizio Corona, copertina scandalosa: tutto nudo, spunta una banconota proprio lì sotto | Guarda (Di domenica 16 agosto 2020) Una qualità va riconosciuta a Fabrizio Corona: sa sempre e comunque come far discutere. L'ex re dei paparazzi ha infatti scritto un libro che si intitola “Come ho inventato l'Italia”: per ora a far discutere è la copertina, in cui mostra “la punta del c***”, per dirla alla Dagospia. “Quarant'anni di storia di questo strano paese raccontata da chi l'ha vissuto veramente - ha scritto Corona a corredo del post di presentazione del libro - da chi ne conosce i punti oscuri e le maledette incomprensioni e incongruenze, da chi in parte l'ha creato. Tra poco conoscerete e capirete. Sempre se volete pienamente farlo. Sempre e solo la verità”. ... Leggi su liberoquotidiano

