Migranti, in 300 arrivano a Lampedusa su 19 barchini autonomi: nell’hotspot dell’isola oltre 600 persone (Di lunedì 17 agosto 2020) Ancora sbarchi autonomi a Lampedusa. Nella giornata di domenica sono arrivati sull’isola oltre 300 Migranti a bordo di 19 barchini in totale. Alcuni di loro hanno tentato, ma inutilmente, di fuggire e disperdersi dopo lo sbarco. I profughi arrivati autonomamente sull’isola in provincia di Agrigento sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola che al momento ospita 651 Migranti, molti di più rispetto alla capacità della struttura. Nelle prossime ore la prefettura di Agrigento varerà un nuovo piano di trasferimenti verso altre strutture d’accoglienza. Intanto, è prevista per oggi la visita in Tunisia del ministro degli Esteri Luigi Di Maio e della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese con l’obiettivo di ... Leggi su open.online

Nella ex-caserma Silvio Serena di Casier a Treviso c’è il più grosso focolaio di migranti positivi al Sars-CoV-2 presenti sul suolo italiano. Nel pieno centro del capoluogo veneto convivono 260 positi ...

Locatelli (Cts): «Riaprire la scuola a tutti i costi». I contagi? «Il 25-40% tornati da viaggi, 3-5% dai migranti»

«Riapriremo le scuole ad ogni costo. I contagi aumentano ma siamo ancora in vantaggio e possiamo contenere l’epidemia», non drammatizza troppo sui numeri Franco Locatelli, presidente del Consiglio Sup ...

