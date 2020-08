Marsala, muore donna 51enne morsa da un ragno violino (Di domenica 16 agosto 2020) Una donna di 51 anni, di origini rumene, è morta a Marsala dopo essere stata morsa da un ragno violino. La donna è entrata in coma ed è rimasta in terapia intensiva per due settimane prima di morire. Una donna rumena di 51 anni è morta a Marsala, in provincia di Trapani, a causa di un morso di un ragno violino. L’aracnide – nome scientifico: Loxosceles Rufescens – è tipico dei luoghi tropicali. Di piccole dimensioni, privilegia i luoghi caldi e afosi, da qualche tempo si trova con facilità anche nel nostro Paese. Il morso del ragno violino è indolore e non si manifestano sintomi per i primi due giorni. La ... Leggi su bloglive

Una donna di 51 anni, di origini rumene, è morta a Marsala dopo essere stata morsa da un ragno violino. La donna è entrata in coma ed è rimasta in terapia intensiva per due settimane prima di morire.

