Isco Juventus, dalla Spagna: il giocatore ha deciso il suo futuro (Di domenica 16 agosto 2020) Isco Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso guardano in casa blancos dove il primo obiettivo sarebbe Isco (quest’ultimo chiesto espressamente da Pirlo). La stampa iberica è sicura: trattativa tortuosa per Paratici & Co., col centrocampista che avrebbe di fatto deciso il suo futuro. Su di lui anche il City. Isco Juve: il giocatore ha deciso il suo futuro Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Mundo Deportivo, il Real Madrid deve alleggerire la sua squadra a tutti i costi, dato che attualmente ha 35 giocatori sul libro paga. Leggi anche: Emerson Palmieri Juventus, Paratici può sperare: arriva ... Leggi su juvedipendenza

