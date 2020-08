Guerriglia tra tifosi dell’Eintracht e quelli del Darmstadt: più di 240 si danno appuntamento per litigare (Di domenica 16 agosto 2020) I tifosi tedeschi dell'Eintracht Frankfurt e del Darmstadt98 non si amano e hanno dato prova del loro odio calcistico scontrandosi dopo la mezzanotte di domenica in un'ampia area nella zona industriale di Weiterstadt vicino all'autostrada A5. In un comunicato della polizia nell'Assia meridionale, si riporta che circa 240 sostenitori dei due club si sono incontrati generando una maxi rissa. I testimoni hanno riferito di diversi gruppi di persone che litigavano di fronte a un centro commerciale vicino all'autostrada. Quando la polizia è arrivata con 15 pattuglie, la maggior parte delle persone è fuggita in un campo dietro il centro commerciale. La polizia ha fermato 35 tifosi feriti a mani, gambe e viso. Inoltre, sono stati trovati e sequestrati manganelli, guantoni da boxe, spray al peperoncino e ... Leggi su itasportpress

