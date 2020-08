Giro del Delfinato 2020, Dani Martinez trionfa. Forfait di Roglic (Di domenica 16 agosto 2020) La 72esima edizione del Giro del Delfinato va al colombiano Daniel Martinez. Nella quinta e ultima tappa della corsa francese, c’è l’esito a sorpresa, dopo i ritiri di Egan Bernal e Primoz Roglic. A Megève, sede dell’arrivo dell’ultima tappa, il 24enne di Bogotà arriva secondo dietro al vincitore di giornata, lo statunitense Sepp Kuss (Jumbo) e precede nella classifica generale Thibaut Pinot. Sul gradino più basso del podio sale Guillaume Martin (Cofidis), staccato di 41″. Leggi su sportface

AlbertoBagnai : Tra l’altro, oltre a essere in ritardo sugli economisti intellettualmente onesti (pochi), sono anche spectacularly… - sole24ore : Il giro d'affari del cicloturismo ammonta a circa 7,6 miliardi di euro l'anno - annelaurebonnet : Domenech prende in giro gli allenatori italiani dopo la vittoria del PSG stasera. Manco scrivere Gasperini gli vien… - iltirreno : Il video girato da uno spettatore del Giro di Lombardia - 1964rebel : RT @gponedotcom: DRAMMA SFIORATO Zarco-Morbidelli: la fotosequenza della collisione a 300!: Al 9° giro del GP d'Austria Zarco ha incrociato… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro del

Jorge Martin firma la sua prima vittoria in Moto2 al termine di una gara sprint di 13 giri condotta in testa dall’inizio alla fine e si rimette in corsa per il Mondiale grazie all’uscita di scena del ...Sotto al sole del Red Bull Ring si è scatenato un uragano con i pilotini della Moto3 che hanno dato il via alle gare di questa domenica di agosto all'insegna del Motomondiale. Albert Arenas è riuscito ...