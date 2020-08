Giacomo Urtis: in partenze le riprese del suo reality (Di domenica 16 agosto 2020) Giacomo Urtis si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna prima di partire per la Puglia dove, a fine mese, partiranno le riprese del reality da lui condotto! Lui è universalmente conosciuto come “Il chirurgo delle star” perché sotto al suo bisturi sono passati numerosi personaggi famosi, dello spettacolo e della moda. Ma Giacomo è un’uomo dalle mille risorse! Tra i suoi interessi, infatti, c’è anche laArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

TRASHPERSON18 : #7 Giacomo Urtis (13 VOTI) (durato poco, era un’ottima viperella e mi stava simpatico) - eleoteque : @sbetz10 @_Vale_ria_ in formissima, ma secondo voi gli addominali sono made in clinica di giacomo urtis? -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Urtis Il mago del bisturi Giacomo Urtis in Costa si prepara per condurre un reality La Nuova Sardegna Il mago del bisturi Giacomo Urtis in Costa si prepara per condurre un reality

Il chirurgo estetico algherese ha partecipato a una festa anni '70 a Porto Cervo: a fine agosto le riprese di "Affinity" in Puglia PORTO CERVO. Fra un tocco di bisturi e una comparsata in tv, Giacomo ...

Il modo più ingegnoso per spalmarsi la crema dietro la schiena

Simon Cowell, ideatore dei One Direction, si è fratturato la schiena cadendo dalla bicicletta Simon Cowell, il noto produttore, ideatore dei One Direction e attualmente giudice di America's Got Talent ...

Il chirurgo estetico algherese ha partecipato a una festa anni '70 a Porto Cervo: a fine agosto le riprese di "Affinity" in Puglia PORTO CERVO. Fra un tocco di bisturi e una comparsata in tv, Giacomo ...Simon Cowell, ideatore dei One Direction, si è fratturato la schiena cadendo dalla bicicletta Simon Cowell, il noto produttore, ideatore dei One Direction e attualmente giudice di America's Got Talent ...