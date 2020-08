“E’ il Manchester City la squadra in pole per Messi”, Daily Mirror si sbilancia sul futuro della Pulce (Di domenica 16 agosto 2020) La brutta stagione, ma soprattutto i problemi interni sono destinati a portare clamorosi ribaltoni entro le prossime ore. Il Barcellona sta attraversando uno dei periodi più neri degli ultimi anni, non solo in campo con i risultati deludenti in campionato e Champions League, ma anche per problemi interni che stanno portando momenti di tensione. Dopo la clamorosa debacle contro il Bayern Monaco (sconfitta 2-8 ai quarti di finale), la decisione è stata quella di far ‘saltare’ alcune teste, la prima quella dell’allenatore poi quelle di alcuni dirigenti. E c’è grande incertezza anche sul futuro di Leo Messi. Il Daily Mirror vede il Manchester City in pole per assicurarsi le prestazioni dell’argentino in caso di divorzio con i ... Leggi su calcioweb.eu

