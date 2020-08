Duomo di Siena, torna visibile il pavimento marmoreo della Cattedrale (Di domenica 16 agosto 2020) Dal 17 agosto al 7 ottobre l'Opera della Metropolitana di Siena scopre il magnifico pavimento marmoreo della Cattedrale di Siena. Un "cammino sicuro" anche per i visitatori che potranno ammirare il ... Leggi su lanazione

Siena, 16 agosto 2020 - Dal 17 agosto al 7 ottobre l’Opera della Metropolitana di Siena scopre il magnifico pavimento marmoreo della Cattedrale di Siena. Un “cammino sicuro” anche per i visitatori che ...

Dal domani 17 agosto al 7 ottobre l'Opera della Metropolitana di Siena scopre il magnifico pavimento marmoreo della Cattedrale di Siena

Tra i servizi offerti saranno inoltre disponibili visite guidate durante le quali professionisti del settore, in varie lingue, condurranno i visitatori alla scoperta di questo straordinario capolavoro ...

